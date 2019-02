Flinke afname overlast jeugd in Gilze en Rijen

GILZE EN RIJEN - De overlastmeldingen van hangjongeren in de gemeente Gilze en Rijen is in 2018 fors teruggelopen ten opzichte van 2017. De extra aandacht van politie, boa, gemeente en jeugdwerk voor deze hinder heeft gewerkt. Het aantal klachten is verminderd van 132 naar 85, aldus B en W in een memo aan de raad.

Ingegrepen

Hinder en overlast van soms agressieve jongeren op diverse plekken in de gemeente leidde tot een ander beleid. Van 2014 tot en met 2017 is geïnvesteerd in de zogeheten +aanpak. Bij ernstige en/of plotseling opkomende overlast door jongeren werd direct ingegrepen. Onder meer via jongerenwerk Contour de Twern, maar ook politie, gemeente en de boa traden op.

Intimiderend

Eind 2017 was de afname van ernstige gevallen van overlast reden om het project minder zwaar te maken. De harde kern van de overlastgevers veroorzaakte geen problemen meer op straat door de +aanpak, omdat ze vast zaten of hun vrije tijd anders besteedden. Een andere reden voor de wijziging in beleid is dat de overlast van intimiderend gedrag en veroorzaken van onveiligheidsgevoel verdween. Sindsdien is achterlaten van afval de grootste ergernis.

Aanpak

In 2018 bleek wat geleerd is van de +aanpak goed na te werken. ‘De lijnen tussen gemeente, politie en jongerenwerk zijn kort, waardoor overlast snel bekend is en de beste aanpak kan worden gekozen’, aldus B en W. In de cijfers van 2017 en 2018 neemt het aantal melding of. Rijen van 120 naar 75, Gilze van 11 naar 6, Molenschot van 1 naar 0. Opvallend is Hulten waar klachten van 0 naar 4 gingen in 2018.

Margriethal

In Rijen waren de meeste klachten op de parkeerplaats bij de Margriethal en bij het winkelcentrum. Doordat Tropical is gesloten en de Margriethal nog beperkt in gebruik is, werd de parkeerplaats aantrekkelijk voor jongeren tussen 18 en 28 jaar met auto’s. Het lukte de groep niet elkaar te beteugelen.