Flinke aanpak van overlast wortelopdruk Gilze en Rijen

Vervangen

Op verzoek van de gemeenteraad heeft wethouder Aletta van der Veen laten uitzoeken hoe bomen structureel onderhouden moeten worden. De wethouder wil af van de vervelendste plekken waar wortelopdruk in bestrating opspeelt. Als het niet anders kan moeten bomen weg of vervangen worden.

Onveilig

Uit de quickscan blijkt dat het best goed gaat met de meeste bomen. Een deel echter heeft te weinig groeiruimte ondergronds of bovengronds. Dat leidt bij bomen ouder dan 15 jaar vaak tot wortelopdruk. ,,Dat kan onveilig zijn, zeker voor mensen die wat moeilijker ter been zijn. Maar wortels kunnen ook het riool in groeien.”

De wethouder zegt nu een beeld te hebben waar problemen zijn. Daarvoor zijn diverse oplossingen mogelijk. ,,Het goedkoopst is extra snoeien of een betere groeiplaats maken door een stuk stoep of asfalt te verwijderen. De meest ingrijpende is het verwijderen van 240 bomen”, aldus de wethouder. Groenmedewerker Mathie Schuurmans vult aan: ,,Bij 560 moet het plantvak groter worden en bij 450 gaan we wortels weghakken.”

Plak op auto's

Ernstige wortelopdruk is mede het gevolg van oude keuzes toen te hoge bomen als eiken en els in straten werden geplant. Een ander soort overlast komt van de linde, die plak geeft op auto's. Dit soort komt niet terug tussen het asfalt in het centrum. De wethouder doet een beroep op de NLGR om mee te kijken welke bomen of struiken terug komen. ,,Zij denken ook aan biodiversiteit. In plaats van een blokhegje rond een boom, komt er dan iets dat vlinders en bijen aantrekt.”

Acht ton

De kosten van het programma bedragen een kleine acht ton voor de komende vier jaar. Naargelang de ernst van de situatie krijgt de reconstructie voorrang. Soms omdat bijvoorbeeld de riolering ook aan vervanging toe is.

Stammen tellen

In het plan wordt gedacht aan compensatie. Liefst zo dichtbij als mogelijk. ,,Maar we gaan geen stammen tellen”, zegt Van der Veen. Ze verwijst naar een bosje bomen aan het Klein Heike in Gilze. Daar zijn een tijd geleden veel te veel bomen geplant om maar te compenseren. Nu staan ze veel te dicht op elkaar. ,,We gaan voor kwaliteit in de straat.”

De commissie Ruimte praat dinsdag over het plan in de vergadering die om 19.30 begint.

Bomen vervangen worden in Rijen: de Riekevoort/Mosselaar, Zaaren, Breeboek, Wouwerbroek, Sterkenhoeve, Beelstraat / De Quaystraat / Gerbrandystraat en Marijkestraat. In Gilze: Ridderstraat, Burg. Van Poppelstraat en Haviksnest. In Molenschot is dat niet nodig en in Hulten zijn nauwelijks bomen die in asfalt staan. Bovendien gaat het centrum toch op de schop bij de verplaatsing van de N282.