Flink meer laadpalen voor elektrische auto's in Oosterhout, in een jaar tijd

Zo blijkt uit een onderzoek van Techtiek.nl. De gemeente telt momenteel 382 openbare laadplekken, dit komt neer op 68 per 10.000 inwoners. Daarmee steekt ze uit boven het landelijk gemiddelde van 57 palen per 10.000 inwoners.

In heel Nederland is er echter een toename te zien, van zo’n 34 procent. Vorig jaar stonden er 75.241 in het land, nu 100.477. Uit het onderzoek blijkt dat er in de randstad het minste laadpunten bij zijn gekomen, mogelijk omdat daar al de meeste oplaadpalen stonden. In Drenthe is de grootste stijging te zien, waar tevens de minste oplaadplekken staan.