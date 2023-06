Fleur (10) legt met Vaderdag niet één maar twee vaders in de watten: ‘Meestal helpt papa Dennis wel’

Weer veel ‘stof tot nadenken’ op podium van De Bussel in nieuw seizoen

OOSTERHOUT - De voorverkoop is gestart, Theater De Bussel in Oosterhout is klaar voor het nieuwe seizoen, 2023-2024. Directeur-programmeur Charlotte Louwers (55) is blij met het ‘veelzijdige’ programma. ,,Met ruim 150 voorstellingen is het ietsje meer dan beoogd.”