‘Fitcoins’ moeten Oosterhoutse jongeren bewegen om te bewegen

Het initiatief van verschillende organisaties en bedrijven speelt handig in op de hype rond de digitale munten zoals de bitcoin. Jongeren in Oosterhout krijgen vanaf 9 maart toegang tot een beweeg-app waarmee zij digitale munten kunnen sparen: de fitcoins. Ze verdienen de munten door voldoende te bewegen. Als ze aan voldoende uren komen, kunnen zij hun munten in de fitcoin-webshop verzilveren voor een beloning.