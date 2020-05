Fit met WhatsApp, Instagram en dat zetje in de rug van sportinstructeur Wesley Quist

In de rubriek ‘Omdenken’ over mensen die een positieve draai aan de coronacrisis geven. Deze week: de sportinstructeur.

Op een instructiefilmpje speelt hij luchtgitaar. Of hij vouwt al springend met zijn handen vliegensvlug een driehoek boven zijn hoofd als hij met zijn benen in een spreidstand van de grond komt. En anders stampt hij als een raver op de beat om de knietjes los te gooien. Met de virtuele lessen op zijn Instagram-account probeert sportinstructeur Wesley Quist binding te houden met de mensen die hij in coronatijd niet lijfelijk meer kan zien.

Conciërge

Wat touwen, auto- en fietsbanden, een website en een Facebookpagina waar hij zijn eerste klanten ontmoette. Van één keer in de week bootcamp met een vast clubje in Raamsdonksveer naar het huren van een zaaltje voor personal training.

Telkens breidde de 33-jarige sportinstructeur uit Raamsdonksveer uit, totdat hij zijn baan bij een sportschool een half jaar geleden opgaf. ,,Voor de zekerheid ben ik wel voor 18 uur in de week conciërge gebleven bij het Dongemond College."

Ook Quist vraagt zich hardop af wat er allemaal aan de hand is in deze verwarrende tijden. Hij heeft een koophuis, twee kinderen, een lieve partner en een eigen bedrijfje dat hij met de nodige zweetdruppels uit de grond stampte. ,,Groepslessen en persoonlijke training, dat was een prima combinatie. Beide zaten bommetje vol met per les twintig mensen."

Hij had de wind in de rug en betrok een jaar geleden een nieuwe sportzaal in Waspik. Crosscamp, bootcamp, voedingsadvies, fiets- en zweminstructeur: Quist is van alle markten thuis. Maar wat hij in vijf jaar zorgvuldig zonder risico's vanaf het nulpunt opbouwt, dreigt door een virus naar de gallemiezen te gaan. Zijn agenda is leeg. Tot zeker 1 september mag hij niet als personal trainer werken vanwege de coronamaatregelen. Zoals voor vrijwel alle zzp'ers, kost de coronacrisis ook Quist geld. De eenmalige bijdrage voor ondernemers van 4000 euro, beschikbaar gesteld door de overheid, gaat aan hem voorbij. ,,Ik heb de formulieren ingevuld, maar ik val tussen wal en schip. Mijn spaarcentjes gaan langzaam op."

Fysiek contact

Hij wijst op tandartsen en fysiotherapeuten. ,,Zij hebben fysiek contact en mogen wel open. Ik hoef niet aan mensen te zitten. Bij RKC, niet ver hier vandaan, wordt er wel getraind. En als je ziet wat er bij IKEA gebeurt, dan is het moeilijk te verkroppen dat dat wel mag en één-op-één met anderhalve meter afstand sporten niet."

In plaats van in juni zijn vijfjarige jubileum te vieren, biedt hij nu virtuele lessen aan. ,,Toch merk ik dat het voor mijn klanten moeilijk is om zonder trainer gedisciplineerd te blijven. Daarom heb ik veel contact via WhatsApp."

En een Quist laat zich niet zomaar kisten. ,,Vorige week heb ik een sportquiz georganiseerd met zeventig mensen. Ze vinden het leuk om elkaar te zien. Als ik niet positief en sportief ben, hoe gaan we 't dan doen?"