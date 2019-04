Fiscalist uit Oosterhout ontvangt miljoenen te veel door hoog uurtarief, advieskantoor moet betalen

Ontdek­kings­rei­zi­ger brengt geheimen van de Noordzee naar het theater in Oosterhout

14:56 OOSTERHOUT - Jagende orka’s en bultruggen, nieuwsgierige zeehonden en plasticsoep. Ontdekkingsreiziger Melvin Redeker (49) deelt in de theatervoorstelling ‘De Roep van de Orka’ zijn ervaringen en beelden van vijf jaar oceaanexpedities in de Noordzee en Arctisch Noorwegen. De multimediale show gaat woensdag in theater De Bussel in Oosterhout in première.