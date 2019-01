Finesse in houthakwedstrijd in Dongen bij team Got Wood

DONGEN - De eerste prijs in de eerste Dongense Houthak Kampioenschappen is gisteren gewonnen door het team 'Got Wood?'. Georganiseerd door Brouwerij Opener was het vooral een gezellig evenement. De nadruk lag op samenwerking, snelheid en behendigheid. En op kracht.



Echt iets voor stoere jongens, gonsde het rond in het warme proeflokaal van Brouwerij Opener, net buiten Dongen. Het was wel wat frisjes buiten, en de miezerige maar hardnekkige regen maakte het er niet prettiger op. Daar kon ook de vuurkorf weinig aan veranderen. Alles draaide er gisteren om hout. De zes onderdelen die de vier teams moesten afwerken, de namen van die teams, de muziek die gedraaid werd, waaronder een nummer waarin een motorzaag als begeleiding dienst deed.

Toren

De teams kregen het warm door hun activiteiten. Blokken hout klieven, blokken in tractorbanden mikken, een estafetterun langs een hindernisbaan met een stronk die steeds doorgegeven moest worden, een zo hoog mogelijke toren bouwen van houtblokken.

Ondanks de vuurkorf was het toch kleumen geblazen. Omstanders, vooral aanhang van de teams, wilden de verrichtingen van hun partners en vrienden wel volgen met luide aanmoedigingen en adviezen, maar ze zochten hun heil steeds weer in het proeflokaal. Daar konden ze niet alleen het bier nuttigen, maar ook worstenbrood, stevige snert en een nog steviger hap. "Hier heb je nog de echte oermannen", meende Marjolijn de Kraaij. "In Rotterdam hebben we die niet meer." Ze was meegekomen met een vriendin, Ilke van Broekhoven, echtgenote van een van de deelnemers. "Het is supergezellig", oordeelde Van Broekhoven. "Ik houd van het kneuterige." Om er met enige trots aan toe te voegen dat haar man Jeroen de de stoerste van het stel is en de naam van zijn team bedacht heeft, Kloof Da Kliever Bier Hak.

Klein beginnen

Daarmee viel ook dat team in de prijzen, aldus organisator Frank Wouters, eigenaar van Brouwerij Opener. Hij had het idee voor deze kampioenschappen opgedaan bij een vriend van hem in Roosendaal. "Daar zijn ze onderhand aan hun twaalfde editie. Er doen nu al twintig teams mee. Je moet klein beginnen, en kijken of het kan groeien. Het past bij het concept van Opener: brouwen, proeven, beleven. Volgend jaar organiseren we deze wedstrijd weer, maar wel iets later. Op de vierde zondag van januari. Nu viel ons evenement samen met de straatparade."