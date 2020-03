Financiën Oosterhoutse transporteur op de korrel: tientallen omstreden transacties

Van W. moet zeven jaar de cel in voor zijn betrokkenheid bij een transport van 3500 kg cocaïne, zo oordeelde de Rotterdamse rechtbank eind vorig jaar. Voor Justitie was daarmee niet de kous af: er werd besloten om een apart onderzoek te doen naar de geldstromen rond de drugssmokkel. Zo blijkt sprake van tientallen omstreden geldtransacties naar ‘verhoogd risicolanden‘. Dit zijn landen die gevoelig zijn voor witwassen. Zoals Panama, de Kaaimaneilanden of Bahamas. Het gaat om enkele miljoenen, zo concludeert de Financial Intellegence Unit (FIU).