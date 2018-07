Filmcafé in Oosterhout gesloten: wat te doen met gekochte kaartjes?

Filmcafé-eigenaar Jos Gorisse kon daar vrijdagmiddag geen duidelijkheid over geven. ,,Dat moet ik nog overleggen'', zegt hij. Maar: ,,Eerlijk: we hebben weinig te bieden. Er zit echt niets meer in de kas.'' Afgelopen dinsdag sloot hij de deuren. 'Wegens vakantie', maar de kans is groot dat een faillissement volgt.

Wat als de Dongense haar geld niet terugkrijgt? ,,Als ze me een dvd opsturen, dan is het voor mij ook goed'', reageert ze. Want dat vindt ze eigenlijk nog het ergst: dat ze André Rieu moet missen. ,,Ik ga al jaren naar de verfilmingen toe. Had nu als verrassing kaartjes gekocht voor een vriendin. We lopen allebei met een rollator. Kunnen niet naar Maastricht toe. Dit is zo'n teleurstelling.''