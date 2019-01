Film op locatie in Oosterhout: 'Een stukje extra beleving’

''Ik denk dat we alle drie een heel groot hart voor film hebben, en op dat gebied was er maar weinig te doen in Oosterhout'', meent initiatiefneemster Wilma Rekkers (42). Samen met Ingrid van Delft (52) en Simone Leijten (44) slaat ze de handen ineen om 'Film op locatie' te realiseren. Rekkers is filmmaker, Leijten verzorgt de programmering en Van Delft bekommert zich om de techniek. Het sparren begon al begin 2018. Maar met het sluiten van Het Filmcafé raakte hun idee in een stroomversnelling en stapte ook Ingrid van Delft in. Haar kennis van de techniek en professionele apparatuur maakten het plaatje compleet om echt van start te gaan.

Andere manier van kijken

Met hun initiatief wil het drietal een andere manier van film kijken bieden. ''Het is toch een stukje extra beleving in zo'n andere setting'', aldus Rekkers. ''We hebben bijvoorbeeld al een vertoning op kinderboerderij het MEK op 3 mei gepland staan. Daar laten we de film 'The Zookeepers Wife' zien, dat zich afspeelt in een dierentuin'' licht Leijten toe. Maar leidt zo'n bijzondere locatie niet juist af? ''Het is iets waar mensen voor kiezen. Dit is een beleving, meer dan een bioscoop. Om voor goed beeld te zorgen, is het altijd donker. Maar op het MEK zul je zeker de dieren horen en ruiken'', verklaart Van Delft.

Andere locaties die worden genoemd zijn het Openlucht Theater en Galvanitas. ''Daarover zijn we nog in gesprek, het is heel pril'', voegt Leijten toe. Naast de locatie voegen de dames graag wat verdieping toe. Dit kan in de vorm van een optreden in een andere kunstdiscipline zijn, of juist een gesprek met de maker.

'Film op locatie' werkt zowel in opdracht als op eigen initiatief. ''We krijgen al heel veel positieve reacties. Als er mensen zijn met ideeën, werken we daar graag aan mee'', aldus Van Delft. Ook zoeken ze graag de samenwerking met maatschappelijke instanties en scholen op. Dat doen ze al tijdens hun eerste vertoning. Leerlingen van het Effent hebben bij Bock een expositie ingericht waarin het thema 'identiteit' centraal staat. In dezelfde ruimte is de film 'Tijdloos' van Rekkers te zien, waarin de gevolgen van dementie in beeld zijn gebracht. Tot slot brengt Martijn Kuijten zijn lied over dementerende Toos die troost vindt in de muziek en beantwoordt Rekkers vragen over haar film. De voorstelling is vandaag om 10:00 uur en om 19:30 uur te zien. Morgen start de film om 19:30 uur. Tickets kosten 7,50 euro