File op A59 na ongeluk met vier auto's en vrachtwagen bij Made

Geef uw mening Ik ga de bibilio­theek niet missen als die verdwijnt

15 februari Bibliotheken vormen een bindmiddel in een maatschappij waarin het individu steeds centraler staat. Maar ze dreigen te verdwijnen, omdat gemeenten er geen geld meer voor hebben. Is dat erg? Of vindt u het terecht dat de overheid het faciliteren van sociaal-culturele instellingen niet als basisvoorziening ziet?