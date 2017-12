File op A27 na ongeval bij Geertruidenberg

Los met de Top2000 voor de Wilgenband

12 december MADE - Ze zijn er klaar voor, de mannen van You should be dancing. Na drie succesvolle afleveringen van dit disco-dansfestijn in de Korenbeurs te Made staan de dj's Niels van Meggelen en John de Heijde aan de vooravond van het echte werk. Het wordt een marathon in geheel eigen stijl. Ze gaan vier avonden plaatjes draaien uit de Top 2000.