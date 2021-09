File door olie op wegdek A59 bij Raamsdonk na botsing tussen vrachtwagens

Geen zalm meer te vinden, maar ook de negende generatie vist nog in de Biesbosch

19 september BIESBOSCH - De zestiende en zeventiende eeuw vormden de hoogtijdagen van de beroepsvisserij in de Biesbosch. Totdat de zalm verdween. Toch wordt er nog altijd gevist in het natuurgebied, want de vissers passen zich aan.