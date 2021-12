Fijne kerst voor Oosterhoutse bewoners verzorgingshuis door kaartjes en cadeaus van scholieren

De onrust in Veen is losgebar­sten, maar de oplossing? 'Die moet binnen de gemeen­schap gezocht worden’

VEEN - In Veen lijkt het inmiddels gemeengoed geworden. Zodra de eerste kerstbomen het huis in gaan, gaan er buiten stapels autobanden, pallets en autowrakken in de fik. Ook dit weekend was het weer raak. Gaat die traditie ooit veranderen? En zo ja, hoe?

14 december