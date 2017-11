Fietsster gewond bij aanrijding op Middellaan in Dongen

Ouderen en gehandicapten in Oosterhout trekken aan bel over toekomst Amphia

29 november OOSTERHOUT - Ouderen en gehandicapten maken zich grote zorgen over de bereikbaarheid van medische zorg als het Amphia in Oosterhout opgaat in de nieuwbouw in Breda. Belangengroepen trekken aan de bel bij het Oosterhoutse gemeentebestuur.