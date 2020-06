Fietsroute F629: Oosterhout teleurgesteld na afhaken Dongen

DONGEN/OOSTERHOUT - In Oosterhout is de teleurstelling groot nu de gemeenteraad van Dongen tegen de aanleg van de snelle Fietsroute F629 is. Wethouder Clemens Piena wil snel overleg met de betrokken partijen in de hoop het project alsnog vlot te trekken.

Dat zegt hij in een reactie op de ontwikkelingen in Dongen. In een opinieraad bleek donderdagavond dat meebetalen aan het project, gelet op de penibele financiële waarin Dongen verkeert, voor de gemeenteraad geen optie is. Dongen moet ruim zeven ton meebetalen aan de aanleg van het fietspad. De snelle fietsroute F629 zou langs het Wilhelminakanaal en dus over Dongens grondgebied moeten gaan lopen.

Begrip

Wethouder Piena: ,,Ik ben teleurgesteld over het besluit van Dongen, maar heb ook begrip voor hun financiële situatie.’’ Volgens Piena is het project nog niet van de baan. ,,We gaan in overleg met de gemeente Tilburg en de provincie Brabant om te kijken welke mogelijkheden er zijn om de snelfietsroute toch te realiseren. Oosterhout heeft nog steeds die ambitie vanuit het oogpunt van duurzaamheid en bereikbaarheid per fiets.’’

De gemeente Tilburg laat in een schriftelijke reactie weten de ontwikkelingen in Dongen op de voet te volgen. ‘Samen met alle betrokken partijen zullen we ons beraden op de eventuele consequenties. Uiteraard blijven onze ambities voor het realiseren van de snelfietsroute onverminderd overeind’, aldus de mail.

Coronacrisis

De politieke tegenwind is tekenend voor de sfeer in Dongen nu de coronacrisis de financiën verder in het nauw dringt. Al voor de virusuitbraak was duidelijk dat Dongen de broekriem stevig moet aanhalen. In de raad is daarom weinig animo voor een ‘extraatje’ als de snelle fietsroute.

De provincie wil dat Brabant uitgroeit tot dé fietsprovincie van Nederland. Zo kwam het programma Fiets in de Versnelling 2016-2020 tot stand, waarin het Brabants Snelfietsroutenetwerk is vastgelegd. Dit netwerk bestaat uit 31 routes die zijn geselecteerd op basis van het aantal verwachte toekomstige gebruikers.