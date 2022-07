Fietsfamiliedagen kampen met tekort aan vrijwilligers: ‘Nu maandelijks een tocht’

Tijdens de Tour de France hangen renners kromgebogen over hun stuur, de benen malen, de mond wagenwijd open om zo veel mogelijk zuurstof te inhaleren. Zo hard mogelijk fietsen, richting finish.

Hoe anders gaat het bij de Slowbike Challenge, deze zondagmiddag tijdens de Oosterhoutse Fietsfamiliedagen. Je moet er zo lang mogelijk over doen om een parcours van slechts 11 meter lang en 1 meter breed, afgezet met ducttape, af te leggen.

Veel te snel voor wereldrecord

Voor Sven Molenschot (16) uit Molenschot is het nogal vreemd. ,,Ik houd van doortrappen. Voor mijn werk fiets ik 5 of 10 kilometer, ons bedrijf heeft twee filialen.” De langzaamaanactie op twee wielen levert Sven een tijd van ruim 28 seconden op. Ver verwijderd van het wereldrecord slowbiken: 2 uur, 32 minuten en 28 seconden.

Het slowbiken is een bonus voor kinderen die hebben meegedaan aan een fietstocht van 20 of 40 kilometer. In het parcours was er voor de jongens en meisjes ook een uitdaging ingebouwd: onderweg kabouters opsporen. Van de letters die de kabouters bij zich droegen moesten ze woorden vormen.

Minder animo

Wat ook een uitdaging is, maar dan voor de organisatie, is zo veel mogelijk deelnemers trekken. Het weer werkt goed mee. Een heel aangename temperatuur, bij uitstek geschikt om de fiets uit de schuur te halen. Rond een uur of 12.30 uur hebben er dat zo’n 160 gedaan. ,,Dat zullen er vanmiddag zo’n 300 zijn”, verwacht Lennart Drewes. ,,Nee, dat is niet overdreven veel. In Hoeven bijvoorbeeld is er veel meer animo voor, hier minder. Waarom? Geen idee.” Onbekend zijn de Oosterhoutse Familiefietsdagen zeker niet. ,,We doen het al ruim 25 jaar. En de gemeente, die het bewegen stimuleert, ondersteunt ons met de communicatie.”

Dit jaar is de opzet veranderd. Vier dagen achtereen fietsen is losgelaten. Drewes: ,,We hebben te weinig vrijwilligers. Vier dagen op rij in touw, dat kost veel te veel kruim. Daarom houden we maandelijks een tocht. Een keer puzzelen, daarna een thema eraan hangen. De geitenboerderij bezoeken, langs kapelletjes gaan of een molen aandoen.”

Gratis op de springkussens

De deelnemers krijgen zondag toevallig wat extra’s. Want in het Floralia Park houdt de moslimgemeenschap het offerfeest, dus staan er tal van springkussens. Na afloop mogen de kinderen daar ook gratis gebruik van maken. ,,Ik weet niet of ze dit volgend jaar weer doen”, zegt Drewes, ,,maar het zou mooi zijn als we daarop aan kunnen sluiten.”

Lisette (‘liever geen achternaam’) heeft met haar pas gekochte e-bike heerlijk gefietst in Zuid-Tirol en de Dolomieten. De laatste dag van haar vakantie doet de Oosterhoutse met haar dochter mee. ,,Ja, ook kabouters zoeken. Dan heb je een doel. En onderweg een kopje koffie drinken, wat lekkers erbij.”

Ze vindt het vreemd dat het aantal aanmeldingen wat achterblijft. Hoewel: ,,Zelf doe ik ook pas voor de eerste keer mee. Ik moet soms op zondag werken. In je eentje gaan is niet gezellig. En met iemand rijden die geen e-bike heeft, is niet prettig.” Maar toch: ze gaat er werk van maken. ,,Ik hoop er volgende maand weer bij te zijn. Fietsen is zó leuk.”