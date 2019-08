Fietsersbond verliest geding van gemeente Gilze en Rijen: ‘Het wordt er niet veiliger op voor de fietsers’

‘Tweede sporthal niet nodig na sloop Parkzicht’

9:10 RAAMSDONKSVEER - De bouw van een nieuwe sporthal in de gemeente Geertruidenberg na de sloop van Parkzicht in Raamsdonksveer is niet noodzakelijk. De behoefte aan binnensport-accommodaties is daarvoor te klein. Bovendien is het veel goedkoper om het Dongemond Soccer Center in Geertruidenberg voor meer binnensporten geschikt te maken.