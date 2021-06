Fietsers moeten veiliger de weg op, dus legt Gilze en Rijen meer fietsstroken aan

Jelle (9) loopt elke dag hard voor het goede doel

21 juni DONGEN - Vanuit huis, de Markt in Geertruidenberg of de atletiekbaan. Jelle (9) uit Raamsdonksveer loopt de komende dagen iedere dag 2,5 kilometer hard tijdens de Run for KiKa Summer Fun. En dat alles voor zijn vriend Tyro (13), bij wie voor de tweede keer in zijn jonge leven leukemie is geconstateerd.