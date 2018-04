Fietser van achteren aangereden door bestelbus in Oosterhout

Voor één keer slapen in de aula van het Oelbert in Oosterhout

18:00 OOSTERHOUT - In je pyjama op sokkenvoeten door de schoolgangen sluipen en je luchtbed opblazen in de aula: 110 leerlingen van het St. Oelbert gymnasium checkten donderdagavond in bij het Oelbert Hotel. Met deze unieke actie zamelt de school geld in voor stichting Edukans.