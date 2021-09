Fietser met spoed naar het ziekenhuis na botsing met wagen in Dongen

Defensie start nieuw onderzoek naar schade trillingen door Chinook helikopter, al 20 miljoen gereser­veerd

10 september GILZE-RIJEN - Defensie onderzoekt deze en volgende maand in Deelen en Gilze en Rijen of nog (veel) meer woningen schade of overlast ondervinden door trillingen van laag vliegende helikopters. Al 201 woningen in de omgeving van vliegbasis Gilze-Rijen worden bouwkundig aangepast. Daarvoor is 20 miljoen gereserveerd.