Fietser geschept door auto op rotonde in Oosterhout

Waterschap Brabantse Delta dringt aan op maatrege­len: ‘Bevers desnoods afschieten’

20:00 BREDA/RAAMSDONKSVEER De schade van de oprukkende en gravende bevers is zo groot dat zij de veiligheid van de dijken ondermijnen. Waterschap Brabantse Delta dringt bij de provincie aan op verdergaande maatregelen. Een uiterste maatregel is het afschieten van de beesten, zoals nu al in Limburg gebeurt.