Fietsenstalling onder de Markt dicht? ‘Wij kunnen zo vele tonnen bezuinigen’

Bouw basis­school De Wildschut in Gilze weer vertraagd

11:19 GILZE - De oplevering van openbare basisschool De Wildschut in Gilze loopt weer vertraging op. Hoog grondwater legde de bouw weken stil en ook het coronavirus gooit mogelijk roet in het eten. De inschatting is dat de nieuwbouw nu na de kerstvakantie open gaat in plaats van de herfstvakantie.