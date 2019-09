Fietsenjungle bij busstation ‘Erger dan ooit’

Het fietsprobleem gaat inmiddels zijn vierde jaar in. Al vanaf de opening van het busstation in 2015 is de fietsoverlast bekend. Tientallen reizigers maken geen gebruik van de fietsenstalling, maar parkeren hun tweewieler ‘lekker makkelijk’ pal voor de ingang van de fietsenrekken. ,,Sinds de grote vakantie is het helemaal bar en boos", zegt een geïrriteerde buschauffeur. ,,Mensen kunnen de stalling niet in om hun fiets te pakken. Het staat zo vol dat je niet eens onder de overkapping kunt schuilen als het regent. Het is een puinhoop.”