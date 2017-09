Fietsenhandelaar in Dongen opnieuw tegen de lamp met gestolen spullen

Partij gevonden voor Frencken, renovatie kost wel meer geld

22 september OOSTERHOUT - Er is een partij gekozen die het Mgr. Frencken College in Oosterhout gaat verbouwen. Dat meldt het stadsbestuur in een brief. Wel gaat het hele project meer geld kosten dan vooraf was ingeschat. De oplevering staat nog steeds voor eind 2019 gepland.