Fietsende leraren bezorgen boeken bij 550 leerlingen

Carnavals­bon­nen inleveren als steun voor kroegen: ‘Alle beetjes helpen’

11:00 BREDA/OOSTERHOUT - Bonnen over na carnaval? Gooi ze bij het café in de brievenbus als steun, als steun voor de horeca in zware tijden. Met dat idee kwam Oosterhouter Casper van Aggelen zondagavond. Later volgden onder meer Breda, Steenbergen en Hoeven.