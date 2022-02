Fietsbrug over kanaal in Oosterhout verdeelt wijken: de ene wil hem wel, de andere niet

Krijgen Hankse en Dussense sporthel­den van weleer hun ‘eigen’ fietspad?

HANK / DUSSEN - Het Wim Prinsenpad in Hank en het Anton Verhoevenpad in Dussen? Binnenkort staan ze wellicht op de kaart, want gemeente Altena wil anonieme fietspaden een naam geven en daar mogen de inwoners over meedenken.

8 februari