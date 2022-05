Feyenoord-fan Teun (10) miste het duel in Marseille, maar is wel bij de finale: ‘Geluk bij een ongeluk’

De wedstrijd in Marseille was er een vol chaos, in en buiten het stadion. Eus Roovers uit Oosterhout had zijn zoon Teun meegenomen naar de wedstrijd, maar al snel voelden ze zich onveilig tussen de Franse supporters. Er was veel vuurwerk. Er waren gemaskerde fans. Vader Eus besloot daarom met Teun in een restaurant te kijken. Rustig. ,,Ik zag de opluchting op het gezicht van Teun.”