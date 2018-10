Festivalsfeertje in de heilige driehoek: 50 jongeren bij kloosternacht Oosterhout

Ambassa­deur Albanië naar Moerdijk voor gesprek met burgemees­ter Klijs over vrachtwa­gen­klim­mers

14 oktober TERHEIJDEN - Burgemeester Jac Klijs van Moerdijk krijgt binnenkort de ambassadeur van Albanië op bezoek. Reden is de grote hoeveelheid Albanezen die in het Moerdijkse buitengebied, vlakbij de gemeentegrens met Drimmelen, proberen in vrachtwagens te klimmen. Klijs maakte dat zondag bekend bij talkshow Spraakvermaak in Terheijden.