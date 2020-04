Felheid over uitbreiding Oosterhoutse camping: ‘We moeten een grens trekken’

Het terrein ligt aan de Meerberg. Zowel de Milieuvereniging Oosterhout als Natuurplein diende bezwaar in tegen het plan: de vrees is dat het groen verder onder druk komt te staan. In de gemeenteraad is er weerstand vanuit met name GroenLinks. ,,We moeten stilaan halt toeroepen aan de recreatie in dit gebied. Dat gaat ten koste van de natuur en het landschap. Het gaat vaak van kwaad tot erger. Het college tovert met bestemmingen. Van een landschappelijke verbetering kan geen sprake zijn”, meent raadslid Jan Boers.