Feesttent gastheer van Top 100 Made Live en PowerweekendMade

Politie houdt grote controle in probleem­wijk Oosterhei­de in Oosterhout na recente onrust en vernielin­gen

15:03 OOSTERHOUT - De politie heeft donderdag in de probleemwijk Oosterheide in Oosterhout een grote controle gehouden. Dit omdat er eind mei vernielingen veel onrust was in de wijk: auto's waren beschadigd en ruiten ingegooid. Burgemeester Mark Buijs vroeg om extra agenten in de wijk, die vandaag werden ingezet.