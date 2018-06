Feestelijke opening herinrichting Keizersdijk in Raamsdonksveer: 'Het is een mooi levendig pleintje geworden'

Wethouder Kevin van Oort (Ruimtelijke Ordening) bij de opening: "Dit stuk van de Keizersdijk was niet zo lang geleden enorm verrommeld. Het was geen aantrekkelijk winkelgebied meer. We noemden het hier tijdens het werk voor de grap 'Place Napoleon', maar nu mag het weer Keizersdijk heten."

Verleden, heden en toekomst

Het door paaltjes afgezette pleintje verwijst volgens de wethouder naar verleden, heden en toekomst: "Het verleden zien we bijvoorbeeld in de verwijzing naar de tramrails. De oude keitjes herinneren aan de Napoleonroute die hier ooit liep. Daarnaast zijn er historische trottoirbanden in het straatbeeld verwerkt. En de grote bank die in het midden staat, symboliseert de toekomst. Hij lijkt van hout, maar is gemaakt door een bio-based bedrijf hier in de gemeente. Gemaakt van natuurlijke materialen en zo duurzaam als het maar kan. Al met al is het een mooi, levendig pleintje geworden."