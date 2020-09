FC Mini Made: sportief met je kleinkind

Grote animo

FC Mini Made trekt deelnemers uit de hele regio. Van Dijk is blij met de grote animo: ,,Voor deze jonge kinderen zijn er weinig mogelijkheden om te sporten. Dat merkte ik met mijn eigen zoontjes Joep en Gijs die natuurlijk ook meedoen. We begonnen met een instelling van 'we kijken wel hoe het loopt'. Maar inmiddels zijn er hier iedere zondagochtend zestig kinderen aanwezig en nu is er zelfs sprake van een wachtlijstje.”

Sportief met je kleinkind

Waar normaal gesproken een van de ouders meedoet, was het deze zondagochtend de beurt aan de opa's en oma's. ,,Dat doen we één keer in de vijf weken. Daar wordt erg goed op gereageerd. Logisch: want wat is er nu leuker om lekker sportief met je kleinkind bezig te zijn?", aldus Van Dijk, die zelf ook niet schroomt om als een kikker of aap over het veld te springen of gek te dansen.