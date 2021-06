Fay (19) woont graag in Lage Zwaluwe, maar: ‘Er mag wel vaker een feestje zijn’

Ben je blij dat evenementen straks weer mogen?

,,Ja, zeker. Heel fijn dat er weer versoepelingen zijn, want ik vind het fijn om veel op pad te zijn. Ik vind festivals leuk, maar ben eigenlijk nog meer van gewoon stappen. Dat is dus nog even wachten. Hoewel je hier in Lage Zwaluwe wel de Polderpub hebt en daar kun je bijvoorbeeld al lekker op het terras zitten. Het is een leuke plek en veel jongeren uit het dorp komen daar naartoe.”

Zijn er veel plekken voor jongeren in Lage Zwaluwe?

,,Niet heel veel, maar naast De Polderpub is er ook voetbalclub VV Zwaluwe. Daar voetbal ik zelf, maar het is ook een plek waar mensen samenkomen om op zaterdagmiddag wat te drinken. Ook mensen die niet op voetbal zitten. Het leuke is dat jong en oud daar gewoon samengaan, je kunt dus zomaar met je opa een biertje aan het drinken zijn.”

Voetbal je al lang?

,,Al bijna twaalf jaar. Ik geef ook training aan de meisjes onder 13 jaar en dat is heel leuk om te doen. Ik ben er vaak te vinden. De meeste van mijn vriendinnen voetballen er ook.”

Fay Bossers

Gaat Nederland het een beetje redden dit EK?

,,Ik vraag het me af. Misschien gaan we de poule halen, maar ik weet niet of we heel veel verder komen, want het loopt nog niet zo soepel. Ik kijk het ook vooral voor de gezelligheid hoor, samen met vriendinnen bij iemand thuis. Dan kleden we het een beetje oranje aan en dat is heel leuk.”

Ben je een echte Lage Zwaluwse?

,,Ja, dat denk ik wel. Ik woon er al mijn hele leven. Ik vind het een klein en gezellig dorp en iedereen kent iedereen. Ook zijn er allerlei winkels te vinden, dus eigenlijk is er alles. Alleen stappen doen we in Breda.”

Is dat te doen met het openbaar vervoer?

,,Meestal gaan we heen met de trein en terug met de taxi. Soms is dat wel vervelend, als je bijvoorbeeld eerder naar huis wilt dan de rest. Dat gaat dan niet, tenzij je vijftig euro voor de taxi wilt betalen. Anderzijds is het op de terugweg met z’n allen ook wel weer gezellig.”

Heeft een klein dorp ook nadelen?

,,In grotere plaatsen wordt er waarschijnlijk meer georganiseerd voor jongeren. Dat mis ik hier soms nog wel. Je hebt hier wel het zomerfestijn en daar komt het dan het hele dorp op af. Deze zomer zou er ook een groot feest op de voetbal zijn, maar dat gaat door corona niet door. Dat mis je dan. Maar zonder corona is er ook niet heel veel te doen, terwijl er wel ruimte voor is.”

Wat zou er nog georganiseerd mogen worden?

,,Er mag wel vaker een leuk feestje zijn. Zoals het Oktoberfest, zodat je ook in de winter iets hebt om naar uit te kijken. Dit zijn vaak echt momenten dat je weer mensen ziet die je normaal niet op de voetbal ziet.”

Worden nieuwkomers snel opgenomen?

,,Ja, zeker. Het moet natuurlijk wel van beide kanten komen. Als je alleen binnen gaat zitten, dan is er natuurlijk niet zoveel kans om elkaar te leren kennen. Maar als er nieuwkomers zijn op de voetbal bijvoorbeeld, dan is iedereen benieuwd en komt het gesprek vaak vanzelf op gang.”

Je studeert in Den Haag. Zie je het zitten om daar te gaan wonen?

,,Nee, op kamers gaan trekt me helemaal niet. Ik heb het teveel naar mijn zin hier op Lage Zwaluwe, dus blijf voorlopig nog lekker thuis wonen. En anders zou ik toch maandag, woensdag en zaterdag terug moeten komen voor de voetbal. Dan kan ik net zo goed thuis blijven wonen. Het is ook maar een uur met de trein.”

Woon je later ook nog in Lage Zwaluwe?

,,Als het aan mij ligt en mijn vriendinnen blijven ook hier wonen, vind ik dat heel gezellig. Maar je weet natuurlijk nooit hoe het loopt. Het zou wel leuk en gezellig zijn, omdat je dan iedereen dan kent en je vriendinnen in de buurt hebt.”

Fay Bossers (19) Woont met: moeder Janine, vader Wilfried en zus Bibi

Huisdier: hond Bikkel

Opleiding: eerste jaar Voeding en Diëtiek aan De Haage Hogeschool

Hobby’s: voetbal, met vriendinnen afspreken

Bijbaan: bij de infobalie bij de Jumbo in Lage Zwaluwe

Verliefd: nee