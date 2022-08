Fatale aanrijding Oosterhout was expres: 5 jaar cel voor doodslag

Kopers vieren start nieuwbouw in Slot­jes-Mid­den met begraven kistje met gelukswen­sen

OOSTERHOUT - Met het begraven van een houten kistje is het startsein gegeven voor de bouw van een appartementencomplex met 52 woningen in Slotjes-Midden in Oosterhout. Kopers konden op een briefje hun geluks- en toekomstwensen schrijven. De ‘tijdscapsule’ werd daarna begraven.

