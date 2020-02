‘Farmers Defence Force koos misschien niet de juiste woorden, waar zij op doelden is wel de waarheid’

BoerenpraatOnze ontvangstruimte krijgt in deze periode van het jaar altijd een grote beurt. De excursies liggen stil, ideaal om de boel even opnieuw in de lak te zetten. Onderwijl luister ik naar de radio, ik hoor het nieuws aan.

Minister Schouten (Landbouw) eist excuses voor de teneur, dreigementen en gebruikte woorden in de brief van actiegroep Farmers Defence Force (FDF). Wat een toneelspel!

Volledig scherm Lisette van Oosterhout. © Pix4Profs-Ron Magielse Wij boeren worden al jaren door de overheid onheus bejegend. Wanneer krijgen wij excuses voor die onterechte beschuldiging van kalverfraude? Of over die dreigbrief waarin fosfaatmaatregelen opgelegd worden, waarvan niemand weet hoe je ze moet uitvoeren? Maar die wel vermeldt dat als je hierin tekortschiet, dit een economisch delict is en je een strafblad krijgt. Is een verkocht dier te laat afgemeld? Dan volgt er post met de waarschuwing: 'We leggen je bedrijf stil'. En ga zo maar door.

De bewuste brief van FDF was niet aan de minister gericht, maar aan bedrijven in de periferie van boeren-ondernemers. En dat was niet voor niks. Wij hebben namelijk al langer last van bedrijven die over onze hoofden heen beslissen en tegelijkertijd over onze ruggen verdienen.

Quote Ambtenaren meenden dat ik een fout had gemaakt in mijn fosfaat­boek­hou­ding. Ik mocht bezwaar maken, maar moest wel eerst 300 euro dokken! Lisette van Oosterhout Zoals die bank die veel geld uit heeft staan in de agrosector en die door haar eigen verkeerde adviezen bang is dit geld niet meer te kunnen innen. Die bank ging aan tafel met een voormalig staatssecretaris van Landbouw en door de deal die zij toen sloten, staan melkveebedrijven voor een onmogelijke opgave. Maar de centjes van de bank zijn veiliggesteld!

Of de melkfabriek die mijn geleverde melk niet uitbetaalde, maar mijn salaris doorsluisde naar de overheid. Omdat ambtenaren meenden dat ik een fout had gemaakt in mijn fosfaatboekhouding. Ik mocht bezwaar maken, maar moest wel eerst 300 euro dokken!

Ik wind me hierover steeds meer op. Waarom mogen sommige mensen alles roepen onder het mom van vrijheid van meningsuiting? En waarom worden andermans woorden geframed tot iets wat het niet is? FDF koos misschien niet de juiste woorden, maar waar zij op doelden is 100 procent de waarheid. Maar dat hoor of lees ik nergens.

Gelukkig is het bijna carnaval. Even stoom afblazen kan geen kwaad in deze roerige tijden. Lekker los van de waan van alledag. Hoewel... Er staan hier wat hoogdrachtige dames die ons nog van de leut kunnen afhouden.