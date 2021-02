Fantasy-schrijver Nick Eberhard creëert een wereld met magie, verraad en liefde

Schipper snelle speedboot overvoer fluister­boot­je in de Biesbosch: 500 euro voorwaarde­lij­ke boete

16 februari DRIMMELEN - Een voorwaardelijke boete van 500 euro voor de bestuurder van een snelle speedboot die in de Biesbosch over een fluisterbootje met twee inzittenden voer. De schipper is onvoldoende zorgvuldig geweest in het kader van goed zeemanschap, vindt de rechtbank in Breda.