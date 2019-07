Fans komen van heinde en verre naar Oosterhout voor PSV

Ruim tweehonderd supporters van het geelzwarte Aris zorgden vlak voor de hoofdtribune van TSC voor de voetbalambiance. De Griekse supporters maakten haast onophoudelijk geluid, terwijl de PSV’ers rustig het potje voetbal aanschouwden. Duidelijk was wel dat dit geen Oosterhoutse aangelegenheid was, maar dat TSC een vriendschappelijke wedstrijd op topniveau had georganiseerd. De 10-jarige Job uit Harderwijk reed met zijn familie in drie uur naar Oosterhout. ,,Mijn vader en ik willen graag naar PSV, volgend seizoen. We gaan voor het beste voetbal van Nederland, dus we wachten af hoe ze ervoor staan”, legt hij met wat hulp van de mannen achter zich uit. Hij heeft twee voetballen bij zich, waar handtekeningen op komen te staan. Sowieso van verdediger Denzel Dumfries, want daar is hij groot fan van.

Lees ook Bruma laat zich direct gelden bij debuut voor PSV Lees meer

Ticketingsysteem

Volgens Ernst-Jan van Langh van de organisatie is Job niet de enige die van ver komt. ,,We maken gebruik van een professioneel ticketingsysteem; zo kunnen we zien dat de straal een stuk groter is dan wanneer bijvoorbeeld NAC komt.” De Bredanaars stonden hier twee jaar geleden nog. ,,Dit is een ander kaliber. Het is grootser, omvangrijker en toch op z’n Brabants. Vrijwilligers meldden zich heel eenvoudig aan, je merkt dat mensen hier aan mee willen helpen.”

TSC-jeugdspelers Owen en Aidan mochten aan de hand van Steven Bergwijn en keeper Jeroen Zoet het veld op. ,,Dat was echt heel leuk, het zijn toch de spelers die een voorbeeld zijn. Ze zeiden niets tegen ons, de keeper legde zijn hand op mijn schouder”, is Aidan nog enthousiast.

Oosterhoutse PSV’ers