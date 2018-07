Fanatieke gamers strijden in Oosterhout om de Arendshof FIFA 2018

Het gametoernooi werd voor het eerst georganiseerd in de Oosterhoutse binnenstad, van 12.30 uur tot 17.30 uur. Organisator Robin van den Kieboom (23) van Søles Sneakers is tevreden over deze eerste editie: “De opkomst is goed; het toernooi zit vol. En de sfeer is heel relaxed. Wel ligt de leeftijd ver uiteen: de jongste speler was 7 en de oudste 37. Daar gaan we volgend jaar beter op inspelen”, zegt hij. Er waren geen dames die deelnamen aan de wedstrijd: “Er was één vrouw die zich wel had aangemeld. Maar helaas is zij niet op komen dagen”, vertelt Van den Kieboom.