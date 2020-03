Familie strijdt voor eigen stukje natuur aan de Peerenboom in Hank

“Als mijn 85-jarige moeder hier op het terras zit, moet ik haar een kettingzaag in haar handen geven, want anders verblijft ze hier illegaal”, zegt Roelien Maasland uit Berkel-Rodenrijs, mede-eigenaar van het recreatieperceel. Daar heeft zich de afgelopen jaren een kafkaëske strijd ontwikkeld tussen eigenaren Maasland, buurman Van de Lande en de gemeente Altena.

“Zoals het er nu voor staat mogen we hier alleen nog komen om onderhoud te plegen”, zegt Maasland. “Volgens de bestuursrechter is recreatief gebruik namelijk niet toegestaan, omdat onze grond volgens de gemeente een natuurgebied is.”

Recreatiewoning gebouwd

Een hard gelag voor de familie die al zo’n vijftig jaar in het gebied bij buurtschap de Peerenboom recreëert. “In 1970 kochten mijn ouders dit perceel, zodat ze een rustig plekje hadden om met de boot aan te meren.”

In 1988 kreeg de familie een vergunning voor het bouwen van een schuilschuur. Volgens Maasland overtuigde toenmalig wethouder Nico Staal haar ouders ervan om er een recreatiewoning van te maken. “Dat hebben mijn ouders toen gedaan, want het was vooral in de zomer ideaal om hier te overnachten.”

Zo’n dertig jaar later mag de familie niet meer ‘s nachts op het terrein verblijven. Het gebouw is volgens het huidige bestemmingsplan immers geen recreatiewoning maar een schuilschuur. Maasland zegt dat de gemeente hierin een fout heeft gemaakt. “Al die jaren ontvingen we namelijk wel WOZ-aanslagen voor de woning en hadden zelfs een huisadres gekregen, namelijk Peerenboom 8a.”

Gemeente ontkent

Gemeente Altena ontkent de fout. “We hebben altijd aangegeven dat de schuilschuur geen recreatiewoning is”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. “We kunnen namelijk nergens terugvinden dat destijds toestemming is gegeven voor de bouw van een recreatiewoning. We hebben wel gezocht naar mogelijkheden om recreatie op het terrein te legaliseren, maar de provincie staat dat niet toe vanwege de natuurbestemming.”

Daarnaast heeft Maasland sinds 2012 ook te kampen met handhavingsverzoeken van buurman Van de Lande. De buren staan daardoor al jaren op gespannen voet met elkaar. De handhavers komen onder meer langs als Maasland op het perceel enkele bijgebouwtjes plaatst. Begin dit jaar bepaalde de Raad van State dat die er illegaal staan. Gemeente Altena heeft Maasland dan ook verzocht de schuurtjes voor 12 maart af te breken.