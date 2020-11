Familie Lips van het Beeren-ondergoed verdwijnt na 60 jaar van de markt: ‘Het is goed zo’

Boerenpraat ‘Ons bedrijf neemt meer stikstof op dan onze koeien uitstoten’

23 november Tussen alle bedrijven door probeer ik in de gaten te houden wat er wordt bekokstoofd bij het ministerie van LNV. Het is oorverdovend stil in de media, maar er is een storm op komst. Het laat me niet los dat onze beroepsgroep gedecimeerd gaat worden onder de noemer stikstofreductie.