Faillissement EBR Marine Constructions uit Lage Zwaluwe zet 14 man op straat

LAGE ZWALUWE – Veertien werknemers staan op straat nadat de rechtbank in Breda deze week het faillissement van EBR Marine Constructions in Lage Zwaluwe uitsprak.

“Een heel vervelende ontwikkeling binnen het familiebedrijf met een 40-jarige geschiedenis”, zegt mr. Ruud Hermsen van De Voort Advocaten, die als curator is aangewezen. “Wel ben ik aan het kijken of een doorstart haalbaar is. Daarvoor heb ik vandaag en maandag al gesprekken.”

EBR Marine Constructions verzorgt reparatie- en onderhoudswerkzaamheden en ontwikkeling en bouw van speciale installaties voor zee- en binnenvaartschepen. Jos van den Elshout en zijn neef Jan Buijks richtten het bedrijf in 1978 op in Raamsdonksveer, waarna het al snel verhuisde naar de locatie aan de Biesboschweg aan het Hollands Diep in Lage Zwaluwe.

Curator Hermsen: “EBR Marine Constructions maakt voornamelijk stuurhuizen voor de binnenvaart, een specifieke tak van sport. Reden van het faillissement lijkt onvoldoende geld in kas te zijn geweest in combinatie met de financiële crisis. Tot 2010 was de orderportefeuille goed gevuld, daarna werd het steeds moeilijker.”