Faillissement dreigt voor The White Boys, voetbaldroom als een nachtkaars uit

Gilze en Rijen baalt van ‘verdwijnen' prikpost: ‘Verzeke­raar moet ons fatsoen­lijk bedienen’

27 mei RIJEN - Er zijn zorgen bij de gemeente Gilze en Rijen over het niet langer vergoeden van bloedafname bij de prikpost in Rijen. "We vinden het heel vervelend voor onze inwoners die verzekerd zijn bij VGZ dat ze er straks niet meer terecht kunnen", laat wethouder Ariane Zwarts via woordvoerder Jeroen Leemans weten.