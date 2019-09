F*ck de liefde: ‘Papa werkt aan een film waarvan ik de titel niet mag zeggen’

Filmproducent Evert van de Grift uit Rijen kan niet wachten tot de film echt in de bioscopen draait, ook omdat zijn vriendin dan weer in de gesprekkenlijst op zijn telefoon terugkomt. De film moet een financiële klapper worden, waardoor AM Pictures een of twee films per jaar kan gaan maken. ,,Na deze hoop ik net als de broers fulltime films te gaan maken en met de volgende films worden we rijk”, zegt hij met een knipoog.