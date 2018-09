Extreem veel CO2-uitstoot in Geertruidenberg

GEERTRUIDENBERG - De gemeente Geertruidenberg heeft nog altijd de meeste CO2-uitstoot van Brabant. Per vierkante kilometer werd in 2016 125 kilo uitgestoten. Landelijk gezien staat de gemeente daarmee op de tweede plaats, achter Velsen. Ter vergelijking: in Breda wordt 6,7 kilogram koolstofdioxide uitgestoten, ruim 18 keer minder. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat Geertruidenberg zoveel CO2 uitstoot, is vooral te wijten aan de Amercentrale. In de cijfers vallen vooral de gemeenten op waar elektriciteitscentrales en grote industrieën zijn gevestigd. Ook Moerdijk en Terneuzen staan in de landelijke top 10.

Gedaald

De uitstoot van koolstofdioxide is in Geertruidenberg sinds 1990 wel flink gedaald. Destijds werd nog 212,90 kilo uitgestoten en had de plaats de dubieuze eer om de lijst aan te voeren. In Moerdijk is de uitstoot juist toegenomen, van 14,3 in 1990 naar 30,4 kilo.