Extreem veel blauwalg in Altena: 'Mijd al het oppervlaktewater'

Wegloop­meis­je is geen 22 maar 15 jaar: Oosterhou­ter verdacht van ontucht

15:25 BREDA - Hij wist het echt niet. De toen 36-jarige B.H. uit Oosterhout dacht dat het meisje 22 jaar oud was. Dat had een vriend verteld, dat zei de Tilburgse zelf en ook op haar Facebook stond dat ze 22 was. Ze was echter maar 15. Ze kregen een relatie en hadden seks. En dat is strafbaar.