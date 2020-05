Extra terras? Moet kunnen in Geertruidenberg

Opnieuw zorgen over droogstaan­de bomen in Markt­straat in Made: ‘vergaar­plaats voor hondenpoep’

16:31 MADE - Opnieuw zijn er zorgen over de monumentale zilverlinden in de Marktstraat in Made. Volgens de werkgroep 'Behoud bomen Marktstraat' zouden de bomen lijden onder de droogte.