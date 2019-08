Extra parkeerplaatsen voor vrachtwagens op Weststad

In het verleden had Oosterhout overlast van vrachtwagens die met name in de weekenden en avonduren langs de wegen op het industrieterrein parkeren. Niet alleen blokkeren de geparkeerde trucks de weg, ook leidt het soms tot afval in de bermen. In 2017 zijn de eerste parkeervakken aan de Rederijweg en Visserijweg aangelegd. Maandag 26 augustus begint het werk aan de nieuwe vakken. Chauffeurs kunnen gratis gebruikmaken van voorzieningen als een dixie, een watertappunt en een prullenbak. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid met behulp van borden. De parkeerplaatsen zijn naar verwachting begin oktober klaar.