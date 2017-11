Extra gelden armoedebestrijding gaan in Oosterhout naar gezonde voeding en naschoolse activiteiten

Het stadsbestuur heeft de maatregelen ontwikkeld na gesprekken met partijen in het veld en leerlingen van het Mgr. Frencken College, De Biëncorf, Paulo Freire en Torenschouw.



Wethouder Mark Vissers: ,,Zo werd het thema gezondheid benoemd door de maatschappelijke partners. Zij maken zich zorgen over de gezondheid van kinderen in financieel kwetsbare gezinnen.''



Vanuit de leerlingen kwam de boodschap: verlaag de drempels. ,,Dit is vertaald naar het voorkomen van een ‘labeltje’.'' Vandaar, vertelt Vissers, dat de maatregelen deels voor alle kinderen toegankelijk zijn.



Het geld voor armoedebestrijding komt vanuit het Rijk, de zogenoemde Klijnsma-gelden. Voor Oosterhout gaat het om zo'n 250.000 euro jaarlijks. In de gemeente leven ongeveer driehonderd kinderen in een bijstandsgezin.